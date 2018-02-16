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16 февраля 201817:45

"Реверс" – спектакль-поиск от постановщиков Cirque du Soleil
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В ближайшую среду, 21 февраля, в день шестилетней годовщины, в Московском театре мюзикла состоится премьера спектакля "Реверс". Как говорят его создатели, это спектакль-размышление, спектакль-поиск, стремление понять, что движет человеком, попавшим в экстремальную ситуацию.

Сюжет достаточно прост: 15 человек оказываются в закрытом пространстве и пытаются найти из него выход. Эти люди очень разные, с разным жизненным опытом, с разной мотивацией. Как поведет себя каждый из них? Всем ли удастся найти путь на свободу? И все ли смогут выжить в этой экстремальной ситуации. Уникальная профессиональная подготовка актеров, участвующих в спектакле, позволяет им исполнять сложнейшие акробатические трюки.

Режиссеры спектакля Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина предложили свою философию, свою эстетику, свою пластику, свою драматургию для этого уникального действа, свой стиль – провокационно дерзкий.

Андрей Кольцов — артист цирка, единственный исполнитель уникальных номеров и режиссер цирковых представлений. Работал в Cirque du Soleil в качестве артиста и создателя концепта для нескольких спектаклей. В течение нескольких лет сотрудничал с канадским цирком "7 пальцев".

Ирина Дрожжина является режиссером-хореографом, автором концепта нескольких постановок в "Гоголь-центре" и других театрально-цирковых постановок. Как артистка принимала участие в постановках Большого театра России и Церемонии закрытия Зимних Олимпийских игра в Сочи.

Для постановки номеров театр пригласил Дебру Браун – хореографа, известного во всем мире по своим работам на стыке акробатики и танца. За ее плечами – 14 шоу Cirque du Soleil, работа над акробатическими номерами мирового турне Мадонны, постановки для церемонии вручения премии "Оскар" и голливудских блокбастеров.

Художник по свету – Иохим Барт. В качестве художника по свету принимал участие в оперных, музыкальных, балетных и драматических постановках. Сотрудничал с такими режиссерами как Любимов, Ворон, Агилар, Брук, Гадес, Муссбах, Уилсон. C 2004 возглавляет культурный центр "Адмиралспаласт" в Берлине.

Музыку к спектаклю создал один из самых о талантливый московский композитор и пианист, творящий в жанрах neoclassical/ambient/instrumental Миша Мищенко. "У жизни эмоциональный ритм, и моя задача – помочь артистам понять этот ритм жизни. Хочется, чтобы они испытывали на сцене реальные эмоции", – говорит Дебра Браун.

"Это ни в коем случае не цирковые номера, во-первых, а это всего лишь средство выражения мысли, которую мы хотим донести. Для Театра Мюзикла это такой экспериментальный проект, потому что он, конечно, он сильно отличается, кардинально от всего, что происходит в репертуаре", ‒ считает режиссер-постановщик Ирина Дрожжина.

"Самая сложная задача для нас, на самом деле, архисложная задача ‒ из ребят, у которых больше физической подготовки нежели театральной, вытащить нотки их душевной составляющей. Театр Мюзикла поддержал нашу идею и пошел на эту авантюру", ‒ считает режиссер-постановщик Андрей Кольцов.

Начало спектакля – в 20:00, 21 февраля, Московский театр мюзикла.

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