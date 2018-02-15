Не пожалели горбыля: на возведение забора вокруг интерната ушло почти 7 лет

С пафосом, грамотами и бурными аплодисментами перерезали красную ленточку и открыли забор. Сделан из горбыля — самых дешевых деревянных досок, такие остаются после производства на лесопилке. Отходы не пожалели для того, чтобы сделать заграждение вокруг школы-интерната, который находится в поселке Пушкинские Горы в Псковской области. Там, где могила Александра Сергеевича. В центре торжественной церемонии открытия принял участие, собственно, директор интерната Аркадий Васильев. Рядом — председатель Псковского областного совета профсоюзов, который пособил и с бревнами, и с работниками. И отчитался: помогли детям. Хотя местные приняли забор со смешанными чувствами. В социальных сетях иронизируют — мол, бедненько, зато экологично. И вообще дизайн в популярном нынче стиле лофт. Но даже этот креатив вокруг школы возводили рекордно долго — целых 6 лет, а построили и вовсе, когда вмешался суд и прокуратура, и замаячило уголовное наказание, так что забор буквально прикрыл администрацию интерната. Правда, были и другие мотивы.

Горбыль – отходы с местной лесопилки. Молоток – собственность директора школы. Рабочие руки – завхоз, водитель и добровольные помощники из профсоюза. В общем, этот забор городили, как могли. Правда, еще на стадии строительства замечательный объект в Пушкинских Горах понравился не всем.

Но варианты у директора интерната, если и были, то весьма незавидные. Ведь огородить школу забором он обязан по требованиям российского законодательства. Подробнее об этом — Роман Щемелев, и.о. прокурора Пушкиногорского района: "Данное требование относится ко всем образовательным учреждениям. Так как это требование антитеррористической безопасности образовательных учреждений".

Нарушать закон директор интерната, конечно, не собирался. Так что когда семь лет назад Пушкиногорская прокуратура потребовала от интерната ограждение установить, директор сразу обратился за финансированием. В областное управление образования, которому школа и подчиняется. Только вот найти деньги не получилось. Ни в 2011 году, ни в 2012-м. Все это время суд шел навстречу: исполнение решения откладывали. Сколько могли. А потом терпение кончилось.

"К сожалению, сложилась патовая ситуация, потому что есть законное решение суда. Если бы была возможность, такой забор мы никогда не стали бы строить, — признается директор Пушкиногорской санаторной школы-интерната Аркадий Васильев. — Это только от беды, от неизбежности. Безусловно, забор, с моей точки зрения, должен быть и эстетически вида другого, и качества другого".

Когда в школу пришли судебные приставы, денег на строительство забора по-прежнему не было. И директор оказался перед выбором: либо два года тюрьмы за пренебрежение законом и решением суда, либо с пилой на свежий воздух. Строго говоря, на этом могли бы остановиться. Ведь как только вокруг школы начал расти частокол из горбыля, пришли хорошие новости. Во-первых, приставы зафиксировали: работа идет, высота бревен – хоть и везде разная, но нормам в метр 60 – соответствующая. Так что в тюрьму директора точно никто не отправит. А, во-вторых, на забор нашлись долгожданные деньги — больше двух миллионов из областного бюджета.

"Мы понимали, что решение суда и отсрочка суда не бесконечна, — поясняет и.о. руководителя управления образования Псковской области Геннадий Барышников. — И мы понимали, что директор в этом плане находится под серьезнейшим ударом, наказанием, ответственностью. Поэтому, конечно, предприняли все меры".

Но бросать самодельный забор на полпути уже не стали. Бюджетные средства, действительно, на счетах. Но пока разработают техническую документацию. Пока выберут подрядчика. Дело не одного месяца. "Мы рассчитываем, что если согласования пройдет в достаточно короткие сроки, то при идеальных раскладах завершение строительства забора можем ожидать до лета, то есть в конце мая предварительно", — говорит Аркадий Васильев.

Новый забор, судя по выделенной, весьма солидной сумме, школу-интернат обрадует: металлическая конструкция, автоматические ворота. Как только все будет готово, старую ограду, конечно, разберут. Видимо, так же, как устанавливали — своими силами и за свой счет.