Убийце из Флориды отказано в освобождении под залог

Николас Круз, устроивший стрельбу в школе в американском городе Паркленд, в штате Флорида, предстал перед судом, где ему были зачитаны обвинения.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Преступник обвиняется в убийстве 17 человек. Круз был помещен под стражу без права освобождения под залог. Обвинения были предъявлены ему после допроса, который продолжался несколько часов.

14 февраля 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен за нарушения дисциплины из школы во Флориде, устроил в учебном заведении бойню, расстреливая людей из полуавтоматической винтовки AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах.

Выяснилось, что он являлся членом военизированной националистической группировки, выступающей за превосходство белой расы "Республика Флорида".

По словам лидера группировки Джордана Джереба, он и его сторонники устраивают "периодические демонстрации". Он подчеркнул, что Круз являлся членом объединения и иногда участвовал в проводимых им сборах и тренировках.

Националист отметил, что расстреливая школьников, Круз действовал сам по себе и единолично несет ответственность за случившееся.

Джереб предположил, что причиной атаки могли стать неприятности на личном фронте у Круза.

CNN сообщил, что, ФБР по меньшей мере два раза получало предупреждения относительно угрозы, которую мог представлять Круз.