Военных могут оставить без смартфонов

В военном ведомстве рассматривают возможность уже с 1 марта ввести запрет на использование военнослужащими гаджетов с расширенными коммуникационными возможностями. "Коммерсант" сообщает, что к использованию в войсках разрешат только самые простые модели с минимальным функционалом.

Очевидно, что военное ведомство в первую очередь не устраивает наличие в продвинутых гаджетах функции фотоаппарата и доступ к социальным сетям, равно как и выход в Интернет. Это позволит избежать появления в Сети фото и видеоматериалов на которых могут быть обнаружены как объекты военной инфраструктуры, так и определено их местоположение.

Также телефон должен быть лишён функции геолокации и позиционирования на местности, что позволит сохранить в секрете перемещения военнослужащего и его подразделения.

В силу того, что рынок мобильных телефонов давно уже "по умолчанию" предлагает в новинках все "нежелательные" функции, найти те немногие аппараты, которые бы отвечали требованиям Минобороны, оказалось не просто.

В перечне оказалось всего десяток аппаратов таких производителей, как Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung. Среди отобранных производителей нет компаний из Китая.

К последним, кстати, появились претензии со стороны секретных служб США. По данным ФБР, ЦРУ и ряда других подразделений разведки аппараты таких компаний как ZTE и Huawei могут "предоставлять возможность для скрытого шпионажа" в интересах иностранного государства.

Кнопочные телефоны, к которым у военных не будет претензий, смогут нести на своём борту калькулятор, будильник, фонарик и даже выход на наушники. Связь должна осуществляться по протоколам стандартов GSM 900/1800/1900.

Принципиальный момент это отсутствие навигации как по GPS, так и с использованием GLONASS. Такие системы в определённых случаях, конечно, могли бы помочь отыскать бойца его сослуживцам, однако в целом делают его же уязвимым для обнаружения противником.

О том, что ваш телефон может работать на противника, недавно сообщил и Эдвард Сноуден. В конце прошлого года бывший сотрудник американских спецслужб предупредил, что мессенджер Allo от Google ведёт запись абсолютно всех отправляемых пользователями сообщений и предоставляет их спецслужбам, если у тех вдруг возникнет интерес к конкретному отправителю.

Правда, тогда же Сноуден представил другое приложение, способное вести скрытую слежку за всем, что происходит в зоне работы гаджета. Программа Haven автоматически снимет видео и запишет аудиофайл, если кто-либо проникнет в помещение, где будет находиться гаджет, в отсутствие его хозяина.

В НАТО также не на шутку обеспокоены уязвимостью телефонов, которыми пользуются солдаты и офицеры альянса.

WSJ традиционно видит за попытками взлома российский след и предупреждает, что взлом смартфонов может не только использоваться для сбора секретной информации, когда речь идёт о гаджетах высокопоставленных офицеров, но и, в случае масштабного взлома, может быть задействовано для дезинформации и дезориентации солдат в условиях боя.

Таким образом, решение российского военного командования, если таковое будет принято, не только защитит интересы наших же солдат и офицеров, но и будет идти в ногу с теми решениями, которыми зарубежные коллеги стараются защитить свои войска от нападений в цифровом пространстве.