"Спартак" уступил на своем поле "Атлетику" из Бильбао

"Спартак" уступил на своем поле "Атлетику" из БильбаоЧитайте нас в Telegram
Московский "Спартак" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы принимал "испанский "Атлетик"". Чемпионы России провели яркий матч, но при этом уступили 1:3.
Первый тайм матча между "Спартаком" и "Атлетиком" оставил очень неоднозначное впечатление. Москвичи владели мячом, много и активно атаковали . Один Денис Глушаков мог забить три мяча. Но не забил – один раз выручил вратарь Яго Эррерин, один раз мяч угодил в штангу, в третий раз прошел в сантиметрах от ворот. А "Атлетик" забил три из ничего.
На 22 минуте гостям удалась контратака, которую завершил ударом с острого угла Ариц Адурис. На 39 гости исполнили штрафной. Мяч после двух рикошетов достался Адурису, и тот в упор расстрелял спартаковские ворота. Перед перерывом Иньяки Вильямс выманил Артема Реброва из ворот нанес удар. Илья Кутепов мяч выбил, но прямо на ногу Микелю Рико, который довел счет до крупного.
Но "Спартак" не сдался. Красно-белые активно начали второй тайм. Усилил игру чемпионов выход Зе Луиша. И на 60 минуте спартаковцы отыграли один гол. Атаку начал Андрей Ещенко. Зе Луиш пропустил мяч на Глушакова, а Денис выложил его под удар Луизу Адриано – 1:3.
ГОЛ Адриано #СпартакАтлетик pic.twitter.com/YInyAtqGNY— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 15 февраля 2018 г.
"Спартак" продолжил давление. Добавил остроты выход Софьяна Ханни. Но счет не изменился. Красно-белые хоть и показали хороший футбол, в итоге уступили 1:3. Чтобы пройти в следующую стадию москвичам нужно выигрывать в Бильбао с разницей в три мяча лили забить не менее четырех мячей при победе с преимуществом в два гола.
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