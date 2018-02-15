"Локомотив" обыграл "Ниццу", уступая два мяча

Московский "Локомотив" успешно провел первый матч 1/16 финала Лиги Европы против французской "Ниццы". Проигрывая 0:2, москвичи сумели победить со счетом 3:2 в гостевой встрече.

Уже на четвертой минуте Марио Балотелли воспользовался промахом Виталмя Денисова и вывел "Ниццу" вперед. Хозяева продолжили давление, и на 27й минуте сыграл рукой в собственной штрафной защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович. Пенальти реализовал все тот же Балотелли. "Ницца" продолжила натиск, и была близка к тому, чтобы забить третий мяч. Но москвичи выстояли, а перед самым перерывом сократили отставание. Пенальти за снос Алексея Миранчука реализовал Маноэл Фернандеш.

А во втором тайме в игре наступил перелом. На 64 минуте защитник "Ницца" Расин Коли грубо обошелся с Ари. Удаление и штрафной, который мощным ударом реализовал Маноэл Фернандеш. Двух голов Маноэлу показалось мало, и на 77 минуте он забил третий, отказавшийся победным. "Локомотив" превратил 0:2 в победу с результатом 3:2. Этот результат сделал "Локомотив" фаворитом в двухраундовом противостоянии.