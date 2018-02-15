Лига Европы. Батшуаи принес "Боруссии" победу над "Аталантой"

Завершилось еще несколько встреч 1/16 финала Лиги Европы. Дортмундская "Боруссия" дома одержала волевую победу над "Аталантой" из итальянского города Бергамо 3:2. Два мяча на счету новичка немецкого клуба Миши Батшуаи.

"Боруссия" выиграла первый тайм 1:0 благодаря голу Андре Шюррле. Но после перерыва Йосип Иличи сделал дубль и вывел гостей вперед. Но Миши Батшуаи, пришедший в январе из "Челси" сумел сравнять счет. Он же принес "Боруссии" победу в добавленное время – 3:2.

Лондонский "Арсенал" играл в Швеции с "Эстерсундом" и добился крупной победы 3:0. В первом тайме ворота хозяев сначала поразил Начо Монреаль, затем и собственный защитник Сотирис Папаиннополус. Во втором тайме Месуи Езил завершил разгром.

Точно такой же счет – 3:0 в пользу гостей был внесен в итоговый протокол матча между болгарским "Лудогорцем" и итальянским "Миланом". В конце первого тайма Патрик Кутроне вывел миланцев вперед. После перерыва Рикардо Родригес реализовал пенальти, а Фабио Борини подвел итог матча.

Лиссабонский "Спортинг" выиграл в гостях у лиссабонской "Астаны" 3:1. Гости первыми пропустили уже на 7-й минуте после удара Патрика Туамаси. Но после перерыва клуб из столицы Португалии забил три мяча за 10 минут – отличились Бруну Фернандеш, Желсон МАртиньш и Сейду Думбия.