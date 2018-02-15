США обеспокоены новыми российскими крылатыми ракетами

Генерал Лори Робинсон, возглавляющая Северное командование ВС США, высказала беспокойство по поводу новых российских крылатых ракет, способных совершать полеты на более дальние расстояния по сравнению с прежними версиями.

Робинсон, выступая на слушаниях сенатского комитета, отметила, что новые ракеты могут поражать цели с гораздо больших расстояний. Также она подчеркнула, что в Пентагоне такого еще не видели, сообщает газета "Известия". В связи с российской разработкой генерал считает, что Соединенным Штатам Америки необходимо увеличить расходы на создание новых радаров и совершенствование противоракетной обороны.

Ранее СМИ сообщали, что в США рассказали о беспилотном судне "Морской охотник", способном отслеживать бесшумные подлодки России и Китая.