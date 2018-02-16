Массимо Каррера: соперник не простил нам ошибок

Московский "Спартак" проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы испанскому "Атлетик" 1:3. Спартаковцы пропустили в первом тайме три необязательных мяча, что и предопределили их домашнее поражение.

Главный тренер "Спартак" Массимо Каррера обхяснил проигрыш ошибками, допущенными в первые 45 минут встречи. "Просто мы ошиблись. И не однажды. А такой форвард как Ариц Адурис ошибок не прощает. Я не считаю, что в атаке мы сыграли очень плохо. Сделали, что могли. Имели моменты, держались достойно. Просто "Атлетик" — сильная, интересная команда. И не простила нас за ошибки" – приводит слова Карреры "Спорт-Экспресс".

Ворота "Спартака" защищал Артем Ребров, чье появление оказалось несколько неожиданным. Вратарь-ветеран сыграл не лучшим образом. Но Каррера не стал винить вратаря в неудаче. "После матча всегда легко говорить. Я сделал выбор исходя из того, что видел на тренировках".

Во втором тайме тренер "Спартака" заменил капитана команды Дениса Глушакова. " Я просто пытался перевернуть игру. Посчитал, что это может помочь. Дело не в функциональном состоянии игрока. Мы пожали друг другу руки и он ушел, потому что было холодно. Я хочу подчеркнуть: заменил Глушакова, потому что нужно было что-то менять. На мне ответственность. Только в этом суть. А Глушакова я уважаю! Как и всех остальных игроков".

Массимо Каррера оценил шансы чемпионов России на выход в следующую стадию Лиги Европы. " Конечно, будет сложно. Завтра пересмотрим матч и будем искать ошибки. Чтобы в следующий раз их не совершать".

Свою оценку встречи с "Атлетиком" дал вратарь Артем Ребров. " Я, как вратарь, чувствую свою вину в каждом пропущенном мяче. Можно разбирать сколько угодно, но сути это не меняет. Тяжело объяснить, почему так произошло. Нельзя сказать, чтобы "Атлетик" что-то особенное создал, мы сами ошибались. Но надо сказать спасибо ребятам, не развалились во втором тайме. Конечно, хотелось, чтобы хотя бы сравняло счет. Результат, естественно, не радует".

Конечно, когда пропускаешь, становится морально тяжело, но это не может служить оправданием тому, чтобы рассыпаться и получать три гола. Но это футбол, так бывает. Хотя во втором тайме мы не потеряли лицо и сыграли в свою силу".