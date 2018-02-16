У стрелка из Флориды были проблемы с психикой

Николас Круз, который, по данным властей, устроил стрельбу в школе в городе Паркленд (штат Флорида, США), ранее проходил лечение в связи с психическими нарушениями. Об этом в четверг, 15 февраля, заявил в эфире телеканала CNN Бим Фарр, мэр округа Броуард.

Как отметил мэр, властям известно, что Круз был пациентом психиатрической клиники, у него были проблемы с психикой, и он проходил лечение в течение года.

Ранее СМИ сообщали, что, несмотря на это, Круз смог легально приобрести полуавтоматическую винтовку AR-15. Ее используют американские полицейские, оружие продается в охотничьих магазинах, передает ТАСС. Именно из этой винтовки молодой человек устроил стрельбу в школе 14 февраля. Родители Круза знали о том, что у их сына есть винтовка.

Местное издание Miami New Times отмечает, что многие люди, которые лично знают Круза, считают его психически нездоровым. Однажды молодой человек шокировал сверстников, открыв стрельбу по крысам. Также он неоднократно приносил в школу ножи и боеприпасы.

В результате стрельбы в школе во Флориде 14 февраля погибли 17 человек. Круза ранее исключили из данного учебного заведения из-за нарушения дисциплины, предположительно, за драку. В четверг, 15 февраля, Николас Круз впервые предстал перед судом, где ему официально предъявили обвинения.