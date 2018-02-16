"Зенит" уступил в Глазго со счетом 0:1

Санкт-петербургский "Зенит" уступил в первом матче 1/16 финала Лиги Европы шотландскому "Селтику" 0:1. Встреча проходила на поле соперника.

"Селтик" очень мощно начал встречу. Моменты у ворот Андрея Лунева один за другим, но мяч либо летел мимо, либо становился добычей вратаря. "Зенит" ответил несколькими острыми выпадами, но затем преимущество вернулось к хозяевам. Но никаких выгод из него чемпион Шотландии в первом тайме не извлек.

После перерыва сценарий встречи не изменился. "Селтик" атаковал и больше, и острее, но Лунев был безупречен. И все же ему пришлось капитулировать за 13 минут до финального свистка. Вышедший на замену молодой полузащитник Шарли Мусонда продрался сквозь оборону и выложил мяч под удар Каллуму Макгрегору – 1:0. Попытки гостей уйти от поражения оказались бесполезными. Первый раунд остался за "Селтиком".