БГ: фильм Серебренникова о Цое - ложь от начала и до конца

Певец и композитор Борис Гребенщиков прокомментировал сценарий к фильму режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое, назвав его "ложью от начала до конца". Такое мнение он высказал журналистам на мероприятии, посвященном презентации своего нового музыкального альбома.

Гребенщиков рассказал, что читал сценарий, который ему прислали. После чего сразу написал режиссеру, что весь сценарий – ложь. "Мы жили совсем по-другому, у нас была другая мотивация", — подчеркнул лидер группы "Аквариум".

Певец считает, что автор сценария к кинофильму не был современником Цоя, что и отразилось в тексте. "Человек, написавший этот сценарий, даже не был на этой планете. У него совсем другое в голове. Он не понимает, как люди могут так жить", — цитирует слова музыканта ТАСС.

Как сказал Гребенщиков, "с этим фильмом у нас с ним согласия не будет никогда: он видит одно, я вижу совсем другое".