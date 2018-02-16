Госдеп США ничего не знает о возможном вводе сирийской армии в Африн

В ближайшие дни по договоренности с курдами правительственные войска Сирии займут кантон Африн, пограничный с Турцией. Такие данные СМИ сообщил осведомленный источник.

Ранее СМИ сообщали, что официальный Дамаск и курды договорились о вводе в Кантон Африн сирийской армии для защиты территориальной целостности страны от интервенции союзных формирований и турецкой армии.

Представитель госдепартамента США заявил, что Вашингтон, который поддерживает курдские формирования, не в курсе возможного ввода в Африн сирийской армии. Пентагон воздержался от комментариев.

Соединенные Штаты Америки оказывают военную помощь курдам в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), однако Турция считает эти отряды курдов террористическими.

20 января турецкий генеральный штаб объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Боевики "Сирийской свободной армии" действуют одновременно с Турцией. Дамаск осудил действия Анкары, заявив, что данная территория является неотъемлемой частью Сирии. Россия призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии, напоминает РИА Новости.