У берегов Камчатки ожидаются волны до 10 метров, объявлено штормовое предупреждение

В акватории Тихого океана из-за волн высотой до 10 метров объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пятницу, 16 февраля, представители пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По прогнозам синоптиков, в первой половине ночи 17 февраля в акватории Тихого океана в районе 11310 (прибрежная акватория Алеутского района) ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Явление сохранится до конца суток 17 февраля, передает ТАСС.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в районе с опасным волнением моря, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.