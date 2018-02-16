Подозреваемый в организации взрыва у полицейского участка в Колумбии задержан

В четверг, 15 февраля, власти Колумбии задержали члена повстанческой группировки "Армия национального освобождения", подозреваемого в организации взрыва у полицейского участка в городе Барранкилья. Об этом сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Взрыв, прогремевший 27 января текущего года, унес жизни шести полицейских, 40 человек были ранены.

Как уточнил Сантос, боевика схватили в ходе операции сотрудников генеральной прокуратуры и армейской разведки страны. Ему также предъявили обвинения в вербовке несовершеннолетних и в организации взрыва в Боготе 22 февраля 2017 года. Тогда один полицейский погиб, еще 24 были ранены.