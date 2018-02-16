В порту Владивостока возник пожар на корабле

В порту Владивостока возник пожар на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота. Факт возгорания подтвердили представители пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как уточняется, с корабля "Маршал Шапошников", было эвакуировано более 100 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило в 10:04 по местному времени (3:04 по времени Москвы). спустя шесть минут на место возгорания прибыли 48 пожарных и 11 единиц техники. Началась разведка и локализация пожара. К 10:30 были выведены 106 человек экипажа, тушение пожара продолжается. Общая площадь пожара неизвестна. Корабль сейчас стоит во Владивостоке у причала "Дальзавода" на ремонте.

К настоящему времени пока не удалось получить комментариев пресс-службы ТОФ или Восточного военного округа, передает ТАСС.