Число заболевших норовирусом на Олимпиаде увеличилось до 244 человек

Число заразившихся норовирусом в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, принимающем зимние Олимпийские игры, увеличилось до 244 человек. Такие данные сообщил журналист издания Los Angeles Times Нэйтан Фэнно.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, которая занимается охраной правопорядка на Олимпиаде, отстранили от работы из-за вспышки вируса. В настоящее время они находятся на карантине, передает ТАСС. Пока персонал не сможет вернуться к своей работе, охрану правопорядка будут обеспечивать 900 солдат.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.