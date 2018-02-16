Хоккеисты Шипачев и Марченко не сыграют со словенцами

В пятницу хоккеисты из России проведут второй матч на олимпийском турнире. Их соперниками станет сборная Словении. За несколько часов до начала встречи стало известно, что встречу пропустят нападающие Алексей Марченко и Вадим Шипачев.

Первый матч хоккеисты из России провели со сборной Словакии. Ведя в счет 2:0, команда из России в итоге проиграла 2:3. Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком сделал выводы их поражения. В состав были внесены некоторые изменения, о которых сообщил помощник главного тренера Харийс Витолиньш.

"Решили сделать изменения, — приводит слова Витолиньша "Спорт-Экспресс" — Посмотрим, как будет. Словенцы играют очень активно. Надо быть к этому готовыми. Американцы в матче с ними тоже владели инициативой. Надо не совершать своих ошибок и использовать свои моменты. Почему не будет играть Шипачев? Сейчас не будем делать выводы. Решили сыграть таким составом. Посмотрим, как это сработает. Игра в неравных составах остается ключевым компонентом. Забиваешь в большинстве, не пропускаешь в меньшинстве — и результат сделан. Яковлев сыграет вместо Марченко. Он и Каблуков серьезно готовятся к игре и должны хорошо сыграть".