Кормящий грудью отец: опыт, насмешка над природой или "феминизация" сильного пола?

Мужчине удалось выкормить младенца грудью. Достижение, которым похвастались ученые из США. Правда, участник эксперимента сам себя к мужскому полу не относит.

Это 30-летний трансгендер. Ребенок, над которым ставили опыты, его собственный. Родился у обычной матери, а вскормлен был отцом в женском обличье. В голову такое не укладывается. Однако, медики ликуют и докладывают об успешном и, даже, историческом опыте. Ведь зафиксирован подобный случай впервые. Методику опубликовали в серьезном научном издании.

Оказалось, для того, чтобы у младенца появился кормящий отец, нужно всего три с половиной месяца. Именно столько трансгендер принимал специальные препараты, если кратко, — женские гормоны. В итоге, молоко у него действительно появилось. 227 граммов в день — этого оказалось достаточно, чтобы кормить младенца шесть недель.

Пока этот случай — первый и единственный, но врачи уже делают прогнозы. Подобное, скажем так, лечение будет чрезвычайно популярно. Похоже, медики сейчас думают больше о научном прорыве, чем о безопасности, как детей, так и тех, кто хочет заменить им мать.

У этого эксперимента есть риски. Начнем с того, что выработку молока стимулировали препаратами, которые для этого, мягко говорят, не предназначены. Ну и прецедент это, все же не первый.

"Кормление грудью мне реально придавало силы. Это не значит, что должно быть обязательно много молока, для ребенка имеет ценность даже небольшой объем. Грудное вскармливание также означает особые отношения, связь родителя с ребенком", — говорит трансгендер, автор книги "Где мать? История отца-трансгендера" Тревор Макдональд.

История трансгендера Тревора Макдональда несколько лет назад всколыхнула Америку. Когда-то он был женщиной. Затем удалил молочные железы, но не сделал полную смену пола. В какой-то момент Тревор забеременел. И решил сам выкормить своего ребенка, правда, делал это с помощью специальных накладок, а не груди. Для этого пришлось отказаться от приема тестостерона.

Но последний случай, который описывают медики действительно уникальный. Биологическому мужчине для лактации пришлось пойти на физическую и гормональную стимуляцию молочных желез. Интересно, что использовали для этого лекарство от тошноты. Выработка молока является его побочным эффектом. Причем привозить его в Штаты пришлось из соседней Канады. В США медикамент запрещен из-за других возможных осложнений — развития аритмии и риска внезапной остановки сердца.

Кстати, медики до конца не уверены, что именно это лекарство позволило трансгендеру кормить ребенка. Они не исключают, что выработке молока способствовал насос для его сцеживания, который использовал пациент. Исследователи также отмечают, что последние несколько лет их клиент принимал также препараты, которые снижали количество "мужских" гормонов.

"Дали действительно большие дозировки и эстрогенов, и пролактина. То, что может, конечно, влиять на все системы организма, в том числе, увеличение риска злокачественных опухолей. Но в плане науки превосходнейшие результаты получили", — говорит врач-эндокринолог-диетолог, член Международной ассоциации эндокринологов Вадим Крылов.

К слову, молочные железы у мужчин и женщин с анатомической точки зрения мало чем отличаются. Просто у мужчин при нормальном гормональном уровне они не развиваются. И вот какая интересная вещь: то, что сейчас американские медики выдают за прорыв, раньше свидетельствовало о серьезных проблемах со здоровьем у мужчин. Самопроизвольное истечение молока – галакторея — является болезнью.

То, что молочные железы активизировались, мужчины не всегда замечают. А к врачам обращаются, когда их мир начинает выглядеть вот так. Выпадение боковых секторов зрения. Это один из симптомов гиперпролактинемии: повышенной выработки пролактина в крови.

Почему так происходит? Проблема в гипофизе, именно он и выделяет особый гормон — пролактин. Когда возникает опухоль гипофиза, то пролактина становится все больше, из мужской груди выделяется молоко. При этом само новообразование сдавливает зрительные нервы, что и приводит к ухудшению зрения.

В общем, с научной точки зрения разработка подобной терапии — действительно прорыв. Что же касается общественной стороны дела, пока еще словосочетание "кормящий отец" звучит несколько странно.