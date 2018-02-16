Кормящий грудью отец: опыт, насмешка над природой или "феминизация" сильного пола?Читайте нас в Telegram
Мужчине удалось выкормить младенца грудью. Достижение, которым похвастались ученые из США. Правда, участник эксперимента сам себя к мужскому полу не относит.
Это 30-летний трансгендер. Ребенок, над которым ставили опыты, его собственный. Родился у обычной матери, а вскормлен был отцом в женском обличье. В голову такое не укладывается. Однако, медики ликуют и докладывают об успешном и, даже, историческом опыте. Ведь зафиксирован подобный случай впервые. Методику опубликовали в серьезном научном издании.
Оказалось, для того, чтобы у младенца появился кормящий отец, нужно всего три с половиной месяца. Именно столько трансгендер принимал специальные препараты, если кратко, — женские гормоны. В итоге, молоко у него действительно появилось. 227 граммов в день — этого оказалось достаточно, чтобы кормить младенца шесть недель.
Пока этот случай — первый и единственный, но врачи уже делают прогнозы. Подобное, скажем так, лечение будет чрезвычайно популярно. Похоже, медики сейчас думают больше о научном прорыве, чем о безопасности, как детей, так и тех, кто хочет заменить им мать.
У этого эксперимента есть риски. Начнем с того, что выработку молока стимулировали препаратами, которые для этого, мягко говорят, не предназначены. Ну и прецедент это, все же не первый.
"Кормление грудью мне реально придавало силы. Это не значит, что должно быть обязательно много молока, для ребенка имеет ценность даже небольшой объем. Грудное вскармливание также означает особые отношения, связь родителя с ребенком", — говорит трансгендер, автор книги "Где мать? История отца-трансгендера" Тревор Макдональд.
История трансгендера Тревора Макдональда несколько лет назад всколыхнула Америку. Когда-то он был женщиной. Затем удалил молочные железы, но не сделал полную смену пола. В какой-то момент Тревор забеременел. И решил сам выкормить своего ребенка, правда, делал это с помощью специальных накладок, а не груди. Для этого пришлось отказаться от приема тестостерона.
Но последний случай, который описывают медики действительно уникальный. Биологическому мужчине для лактации пришлось пойти на физическую и гормональную стимуляцию молочных желез. Интересно, что использовали для этого лекарство от тошноты. Выработка молока является его побочным эффектом. Причем привозить его в Штаты пришлось из соседней Канады. В США медикамент запрещен из-за других возможных осложнений — развития аритмии и риска внезапной остановки сердца.
Кстати, медики до конца не уверены, что именно это лекарство позволило трансгендеру кормить ребенка. Они не исключают, что выработке молока способствовал насос для его сцеживания, который использовал пациент. Исследователи также отмечают, что последние несколько лет их клиент принимал также препараты, которые снижали количество "мужских" гормонов.
"Дали действительно большие дозировки и эстрогенов, и пролактина. То, что может, конечно, влиять на все системы организма, в том числе, увеличение риска злокачественных опухолей. Но в плане науки превосходнейшие результаты получили", — говорит врач-эндокринолог-диетолог, член Международной ассоциации эндокринологов Вадим Крылов.
К слову, молочные железы у мужчин и женщин с анатомической точки зрения мало чем отличаются. Просто у мужчин при нормальном гормональном уровне они не развиваются. И вот какая интересная вещь: то, что сейчас американские медики выдают за прорыв, раньше свидетельствовало о серьезных проблемах со здоровьем у мужчин. Самопроизвольное истечение молока – галакторея — является болезнью.
То, что молочные железы активизировались, мужчины не всегда замечают. А к врачам обращаются, когда их мир начинает выглядеть вот так. Выпадение боковых секторов зрения. Это один из симптомов гиперпролактинемии: повышенной выработки пролактина в крови.
Почему так происходит? Проблема в гипофизе, именно он и выделяет особый гормон — пролактин. Когда возникает опухоль гипофиза, то пролактина становится все больше, из мужской груди выделяется молоко. При этом само новообразование сдавливает зрительные нервы, что и приводит к ухудшению зрения.
В общем, с научной точки зрения разработка подобной терапии — действительно прорыв. Что же касается общественной стороны дела, пока еще словосочетание "кормящий отец" звучит несколько странно.
-
Никита Трегубов выиграл серебряную медаль в скелетоне
- Трио фристайлисток из России в финале акробатики
- Анастасия Кузьмина посвятила свою медаль брату Антону Шипулину
- Россиянки обыграли сборную Китая в керлинге
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Расшифрован речевой самописец Ан-148
- В Сирии могли погибнуть пять российских граждан
- Дочь российского борца стала свидетелем стрельбы во Флориде
- Рунет бурно обсуждает забор из горбыля вокруг интерната
- Украина требует от РФ отремонтировать и вернуть корабли
-
В России комментируют претензии НАТО к размещению "Искандеров"
- Польша намерена построить собственный газопровод
- "Фамилию назови, чудовище!": пьяная автоледи превратила в цирк свое задержание
- Майора УФСИН избили после попытки залезть девушке под юбку
- Подстреленный охотниками волк "ожил", чтобы отомстить. Видео
- Кровавая барыня: изощренные пытки помещицы Салтычихи
-
Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Хит-парад. Клуб ветеранов, или Самые "долгоиграющие" автомобили
- Представлено новое поколение BMW X4
- Длиннее и роскошнее: Mercedes-Maybach представил обновленный S-Class
- Новый Mercedes-AMG G 63: 585 "сил" и динамика спорткара
-
Костин: сейчас оптимальна ключевая ставка в 5%
- Собянин: быть банкротом или донором - регионы сами делают выбор
- "Аэрофлот" и EgyptAir начнут продавать билеты в Каир
- Голодец призвала повысить пенсии до 25 тысяч рублей
- Промсвязьбанку передадут 1 трлн рублей кредитов ОПК
- "Газпром нефть" и Росприроднадзор разработают уникальную систему экоконтроля
-
Известная актриса пострадала от валютной ипотеки
- Ипотека: станут ли ставки еще ниже?
- У дольщиков долгостроев появилась надежда
- Как оспорить кадастровую стоимость
- Поселки-призраки в Подмосковье: застройщики бросают проекты
-
Двойная победа: 5 олимпийцев, победивших рак
- Какая пища полезна для мозга, а какая - нет?
- Есть вопрос: можно ли есть яблоки вместе с косточками
- Почему с возрастом похмелье становится тяжелее
- Как правильно давить прыщи, если вы все-таки хотите это сделать
-
Кровавая бойня в американской школе
- В Сирии идет зачистка окруженных боевиков
- Обвал грунта в Политехе
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Сначала чуть не сбил, а потом избил: дело автохама на BMW дошло до суда
- Автобус на буксире устроил массовую аварию
- Новый прибор спасет детей с сердечной недостаточностью
- Пробитая крыша устроила ливень в квартирах москвичей
- Гран-при по художественной гимнастике: в Москву приехали лучшие
- Отходы в доходы: новая тактика в борьбе с мусором
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах
- Учёные выяснили, где и когда появились первые тараканы
- Зонд New Horizons сделал снимки на рекордном расстоянии от Земли
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера
- Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
- Элина Мазур: вся правда о бывшей жене Джигарханяна
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Скелетонист Никита Трегубов посвятил медаль своей бабушке
Трансляции
Андерс Брейвик впервые заговорил о раскаянии
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
Фильм "Лёд" стартовал в День всех влюбленных с рекорда
Дневник Зимней Олимпиады - 2018
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 15 февраля 2018 года
Телеканал "Россия" представляет историю легендарной Салтычихи
Вести в 22:00 с Алексеем Казаковым. Эфир от 15 февраля 2018 года
Лица Олимпиады в зеркале российских соцсетей
Прыгунья Мария Ласицкене выиграла очередной турнир
"Локомотив" обыграл "Ниццу", уступая два мяча
60 минут. К линии соприкосновения на Украине стягиваются войска
Фанаты киевского "Динамо" напали на русских в Афинах
Арктический "Тор" прошел один из главных этапов госиспытаний
Коллективная блинотерапия
Браузер Chrome начал блокировать навязчивую рекламу
"Аэрофлот" и EgyptAir начнут продавать билеты в Каир
Официально представлено новое поколение Kia Ceed
Психологи вычислили, сколько денег нужно для счастья
Проведите 17 февраля с "Легендой №17"
Голодец призвала повысить пенсии до 25 тыс. рублей
Спасите ребенка: Владик живет и может умереть в больнице
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере