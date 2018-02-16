День телеканала "Живая Планета" пройдет в ЦДХ 18 февраля

18 февраля в Москве в Центральном доме художника на Крымском валу в рамках V Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" пройдет тематический день телевизионного канала "Живая Планета".

Уже третий год российский телеканал "Живая Планета" становится партнером фестиваля "Первозданная Россия" — одного из самых интересных и масштабных в стране.

Популярные ведущие канала расскажут гостям о своих проектах, поделятся интересными историями. Откроет встречи главный редактор Мария Моргун. Она расскажет о миссии "Живой Планеты" и о большой работе команды телеканала. Дмитрий Голубев прямо со сцены проведет "Звериный репортер" Натуралист Александр Хабургаев пригласит всех желающих на "урок" по природоведению, а Александр Аболиц поделится секретами конного спорта. Посетители фестиваля пообщаются с автором документального фильма "Разыскивается филин".

В этот день вся кинопрограмма фестиваля "Первозданная Россия" посвящается показу фильмов телеканала "Живая Планета". Новые документальные фильмы о природе, которые создал канал, можно будет посмотреть на фестивале в будни до 11 марта.

Общероссийский фестиваль "Первозданная Россия" – первое мероприятие такого масштаба, которое посвящено охране природы. Оно заинтересует не только специалистов, но и неподготовленных зрителей. Одной из самых интересных тем фестиваля в этом году станет тема восстановления популяций редчайших животных в России (в частности, переднеазиатского и дальневосточного леопардов).