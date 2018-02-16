Скелетонист Никита Трегубов - серебряный призер Олимпиады

Никита Трегубов занял второе место в соревнованиях скелетонистов. Спортсмен из России уступил только корейцу Сон Бин Юну.

После трех попыток Никита занимал четвертое место, уступая еще двум соперникам – латвийцу Мартинсу Дукурсу и британцу Доминку Парсонсу. Мог обойти Трегубова и второй из братьев Дукурсов – Томас.

Но Никита безупречно выполнил свою четвертую попытку. Парсонс же допустил ошибку и пропустил Трегубова вперед. А семикратный чемпион мира Мартинс Дукурс и вовсе провалил свой спуск – представитель Латвии остался без медали. Таким образом, Никита гарантировал себе, как минимум, серебро, а Парсонс – бронзу.

В свою очередь Сон Бин Юн своего шанса не упустил, став первым корейцем, выигравший олимпийскую награду в скелетоне. Кроме того, он принес хозяевам Игр первую золотую медаль.