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16 февраля 201805:43

На съемной квартире в Новосибирске полиция обнаружила плантацию конопли

фото: Russian Look

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В Центральном районе Новосибирска правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений и изготовлении наркотических средств. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по региону.

У подозреваемого изъято более 500 граммов марихуаны. В съемной квартире оперативники обнаружили 22 куста конопли, которую молодой человек выращивал для изготовления наркотика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 ("Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере) и части 1 статьи 231 ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства") Уголовного кодекса Российской Федерации.

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