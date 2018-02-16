На съемной квартире в Новосибирске полиция обнаружила плантацию конопли

В Центральном районе Новосибирска правоохранители задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений и изготовлении наркотических средств. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по региону.

У подозреваемого изъято более 500 граммов марихуаны. В съемной квартире оперативники обнаружили 22 куста конопли, которую молодой человек выращивал для изготовления наркотика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 ("Незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта, совершенное в крупном размере) и части 1 статьи 231 ("Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства") Уголовного кодекса Российской Федерации.