Пожар на корабле "Маршал Шапошников" в порту Владивостока потушен

Пожар на корабле Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", который стоит у причала "Дальзавод" во Владивостоке, удалось ликвидировать. Об этом СМИ сообщил представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

Как уточняется, возникло незначительное возгорание в надстройке. Оно было вовремя обнаружено, вовремя были вызваны сотрудники МЧС. К настоящему времени пожар потушен, проводится осмотр, идет проливка помещения. В результате ЧП никто не пострадал. Ущерб минимален, потому что корабль ремонтируется, с него сняты все важные механизмы и приборы, передает ТАСС.

Пожар на большом противолодочном корабле ТОФ "Маршал Шапошников" начался утром в пятницу, 16 февраля. 106 человек экипажа были эвакуированы. По информации Морского спасательно-координационного центра Владивостока, огонь возник в машинно-котельном отделении.