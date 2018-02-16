НХЛ. Гол Кучерова принес "Тампе" победу над "Детройтом"

В Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на своей площадке обыграла "Детройт Ред Уингз" 4:1. Никита Кучеров участвовал во всех четырех голевых атаках "молний".

Никита Кучеров после передачи Владислава Наместникова забросил вторую шайбу, ставшую победной. Также Никита отдал три голевых передачи. Теперь на счету Кучерова 31 гол и 45 пасов.. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 38 бросков.

"Питсбург Пингвинз" со счетом 3:1 выиграл дома у "Лос-Анджелес Кингз" 3:1. Третья шайба на счету Евгения Малкина. Всего же Малкин забросил 33 шайбы и 34 раза ассистировал партнерам.

"Нью-Йорк Алйендерс" победил соседей из "Нью-Йорк Рейнджерс" 3:0. "Нью-Джерси Дэвилз" дома победил "Каролину Харри кейнс" 5:2. "Оттава Сенаторз" только в дополнительном периоде смогла добиться победы над "Баффало Сэйбрз" 3:2.