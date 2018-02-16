В Тобольске все школы закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа

В городе Тобольске Тюменской области все общеобразовательные школы закрыли на карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщили представители городской администрации.

Как уточняется, в связи с карантином образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях приостанавливается с 16 по 22 февраля включительно. Занятия в школах возобновятся 26 февраля.

Также на карантин в Ишиме закрыт 31 класс, в Тобольске – 27 классов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что для снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом карантин введен во всех школах Тюмени.

Представители Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что эпидемиологический порог по области превышен на 10 процентов за счет Ишима, Тобольска, Заводоуковского городского округа и районов области. Всего на настоящее время в Тюменской области зафиксировано 18,7 тысячи заболевших ОРВИ и гриппом.