Скелетонист Никита Трегубов посвятил медаль своей бабушке

Скелетонист из России Никита Трегбов завоевал серебряную награду на Олимпийских играх. Никита опередил главных соперников британца Доминика Парсонса и Мартинса Дукурса из Латвии, уступив только корейцу Юн Сун Бину.

Пред заключительной попыткой Никита занимал четвертое место, проигрывая и Парсонсу, и Дукурсу. Но Трегубов блестяще выступил в четвертой попытке, а его соперники допустили ошибки. Таким образом, Никита стал серебряным призером Игр. "Таких эмоций я никогда не испытывал, когда выиграл серебро, — приводит "Р-Спорт" слова Трегубова. — Я так кричал, что чуть-чуть сорвал голос. Скорее всего, это моя заслуженная награда, на Олимпиаде просто так ничего не бывает. Но я был готов к любому исходу событий".

Никита Трегубов посвятил медаль своей бабушке, ушедшей из жизни в 2017 году. "Посвящаю медаль своей бабушке. Она очень ждала эту Олимпиаду, так хотела за меня поболеть. Но, к огромному сожалению, в прошлом году ее не стало", — цитирует Трегубова "Спорт-Экспресс".

Главный тренер наших скелетонистов Данил Чабан считает, что Никита Трегубов блестяще выступил в Пхёнчхане. " Никита — молодец, он сумел выдержать трудную гонку, сделал красиво свое дело, – цитирует ТАСС Чабана. – Как и предполагалось, южнокореец уехал вперед на домашней трассе. Конечно, у него было огромное преимущество в плане подготовки — Никита провел 40 тренировочных заездов, а южнокореец — 140. Но ничего страшного, и с ним можно соревноваться. Никита был в Пхёнчхане в одиночестве, мы помогали ему советами по телефону. Разбирали видео, которые он нам присылал. Дистанционно старались помогать. Учитывая условия, которые сложились, для Никиты это особая медаль. Никита выполнил задачу максимум, он сделал все как надо. Как говорится, за себя и за того парня".