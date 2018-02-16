В США арестовали человека, угрожавшего в социальных сетях второй расправой во Флориде

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Стрельба в Америке 20 минут назад
В США арестовали человека, угрожавшего в социальных сетях второй расправой во ФлоридеЧитайте нас в Telegram
Власти штата Южная Каролина (США) арестовали автора поста в социальных сетях, который угрожал учинить в одной из школ на юге Флориды расправу, подобную убийству 17 человек в городе Паркленд 14 февраля. Такая информация появилась на странице управления шерифа округа Броуард (штат Флорида) в Twitter.
Как уточняется, первоначальный пост – послание, представляющее собой снимок человека в маске и в темной одежде с полуавтоматической винтовкой в руке. Фото пересекает черная линия с надписью "Раунд 2 Флориды – завтра", передает ТАСС.
Правоохранители разъяснили, что в соцсетях циркулировали различные вариации этого поста. Они советовали людям не ходить в школы, расположенные на территории южной части Флориды. Представители шерифа округа заверили, что наблюдение на предмет нарушения законов или создания угрозы общественной безопасности ведется за всеми постами.
14 февраля Николас Круз расстрелял 17 человек в школе во Флориде. Ранее его исключили из данного учебного заведения за нарушение дисциплины. Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которую используют американские полицейские и которая продается в охотничьих магазинах. 15 февраля Круз впервые предстал перед судом, где ему в официальном порядке зачитали обвинения.
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