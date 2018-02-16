Украинский диверсант Захтей получил 6,5 года колонии строгого режима

Верховный суд Крыма признал гражданина Украины Андрея Захтея виновным в подготовке диверсий на полуострове в 2016 году, передает "Интерфакс". Диверсанту назначили наказание в виде 6,5 года колонии строгого режима. Кроме того, Захтей должен будет уплатить штраф в размере 220 тысяч рублей. В срок зачтены 1,5 года, который украинец провел под стражей.

Дело Захтея рассматривалось судом в особом порядке и в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение результативной части приговора.

7 и 8 августа 2016 года в Крыму предотвратили попытку прорыва с Украины в Крым диверсионно-террористических групп. Тогда погибли российский военный и сотрудник ФСБ.

Задержали нескольких украинцев, среди которых и был 42-летний Захтей. При осмотре запасного колеса в его автомобиле были обнаружены 3 кг взрывчатки и гранаты.