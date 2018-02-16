Флот из LEGO-дронов выстроится в фигуру, которую собрал пользователь

Для многих детей и взрослых LEGO – это не просто конструктор, это полёт фантазии и творчества. Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) не раз рассказывали о самых необычных детищах компании – от детских разбирающихся протезов до оригинальных конструкций для изучения насекомых.

На этот раз специалисты отделения LEGO Creative Play Lab совместно с инженерами из Университета Куинс (Канада) представили новый проект по созданию целого флота лего-дронов.

Система позволяет пользователю размещать элементы конструктора в любой форме на свой вкус, а затем наблюдать, как группа миниатюрных беспилотников выстраивается в эту же форму прямо в воздухе.

С помощью крошечных датчиков и гироскопов, которые располагаются внутри кубических рамок, система отслеживает изменения конструкции и передаёт сигналы армии дронов, которые добросовестно копируют все перестройки. Со стороны такой процесс напоминает воздушную анимацию.

Один из руководителей отделения Creative Play Lab в составе LEGO Group, Том Дональдсон (Tom Donaldson), поясняет, что проект носит абсолютно игровой характер: выполнение ответственных поручений беспилотниками не предусмотрено. Разработчики системы просто хотели подарить детям (да что там, и взрослым) возможность развивать свою фантазию и креативность.

Что же касается инженеров, для них комбинация технологий – это тоже интересный опыт. Кроме того, по их словам, новая разработка имеет перспективы в сфере интерактивного обучения детей.

К примеру, при помощи такой системы можно смоделировать движение планет или обучать детей законам физике – приводить наглядные примеры действия гравитации. Такой процесс будет намного интереснее и познавательнее, чем рассматривать картинки из учебников, уверены исследователи. Их идею подтверждает исследование, доказавшее, что полюбить науку школьникам помогают не книги, а эксперименты.

О том, поступит ли такая система в продажу, пока не сообщается. Зато поклонники легендарных конструкторов могут приобрести игрушечную модель марсохода "Кьюриосити", выпущенную совместно с инженерами НАСА.

Кстати, ранее конструктор LEGO помог физикам измерить постоянную Планка.