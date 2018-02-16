МЧС: открытое горение на складе в Химках ликвидировано

Открытое горение на складе в подмосковных Химках ликвидировано, передает РИА Новости. Как сообщил представитель регионального главка министерства, сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в 10:20 по московскому времени. В настоящее время продолжается проливка сгоревших конструкций.

Площадь пожара на складе, в котором находятся автозапчасти, на Вашутинском шоссе, 24Б, достигла 2 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение металлического каркаса.

Горела преимущественно кровля. На борьбу с огнем ушло почти два часа. На место ЧП была направлена лаборатория по замерам предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. К ликвидации пожара были привлечены 63 человека и 18 единиц техники. МЧС также привело в готовность вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра. На месте пожара работает лаборатория по замеру уровня вредных веществ в воздухе.