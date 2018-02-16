Из-за заклинившей педали газа водитель вынужденно мчался с бешеной скоростью до шипов

Несколько десятков километров пришлось мчаться жителю Флориды на скорости 150 километров в час из-за заклинившей педали газа. Остановить водителя на BMW X5 смогла только полиция.

Как пишет издание Vero News, в местную службу 911 позвонил некий Джозеф Купер. Он сообщил, что едет по трассе I-95 и никак не может остановиться.

Диспетчер предложила ему несколько способов остановить автомобиль, в том числе включить нейтральную передачу или заглушить двигатель, однако ничего не помогало.

Тогда к решению проблемы подключились полицейские. Они несколько раз бросали на дорогу заграждение с шипами. Однако после первых попыток машина только немного снизила скорость, но не остановилась.

В итоге водителю BMW все-таки удалось затормозить, но к этому моменту он вынужденно промчался на большой скорости почти 70 километров. Когда мужчина вышел из машины, то пожаловался на боль в груди, и его отправили в больницу.

Между тем, представители BMW засомневались в правдивости этой истории и предложили властям штата помощь в расследовании причин инцидента, передает РИА Новости.