Российские хоккеисты выигрывают у Словении со счетом 4:0

В хоккейном турнире Олимпийских игр мужская команда хоккеистов из России проводит матч второго тура группы "В" против соперников из Словении. Подопечные Олега Знарка во втором периоде увеличил свое преимущество в счете до 3:0. Шайба на счету Александра Барабанова. Более того, спустя минуту россияне вновь могли увеличить счет до 4:0, однако в результате назначенного буллита шайба после броска Ильи Каблукова попала в штангу ворот словенцев.

Впрочем, уже спустя пару минут хоккеист исправился за промах и с игры все-таки довел счет до 4:0.

Напомним, что в первом периоде авторами забитых голов за одну минуту стали Сергей Мозякин и Сергей Калинин. Оба гола были забиты в концовке стартового периода. Отметим, что хоккеисты из России по ходу матча владеют огромным преимуществом и наносят огромное количество бросков по воротам голкипера сборной Словении. В свою очередь соперник практически не имеет острых моментов у ворот Василия Кошечкина.