Павел Дуров стал долларовым миллиардером

Журнал Forbes назвал основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером. По подсчетам издания, состояние Дурова составляет не менее 1,7 миллиарда долларов, и возможности роста еще не исчерпаны.

Аудитория мессенджера Telegram постоянно растет. Дуров считает, что в первом квартале текущего года количество пользователей мессенджера может дойти до 200 миллионов.