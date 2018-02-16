Миланский студент спас упавшего на рельсы мальчика

Нежданная слава обрушилась на 18-летнего Лоренцо Пианацца после того, как он спас упавшего на рельсы маленького мальчика в метро Милана. Мэр столицы итальянской моды лично дозвонился до студента и пригласил его к себе на прием, а восхищенные горожане засыпали молодого человека сообщениями со словами благодарности, сообщает Il Giorno. Камера наблюдения зафиксировала волнительный момент.

"Я думаю, 9 из 10 человек поступили бы так же, как и я. У меня и мысли не было, что поднимется информационный шум — всегда считал, что люди равнодушны к такого рода инцидентам", — признался Лоренцо после длительной беседы с мэром Милана, на которую была приглашена и 32-летняя смотрительница станции Клаудиа Флора Кастеллано — она вовремя заметила людей на пути и включила запрещающий сигнал светофора.

Заигравшийся на станции "Республика" Мохаммед двух с половиной лет от роду, как видно на кадрах, не смог остановиться у края платформы и упал на рельсы. Очевидцы собрались вокруг, но никто из них не рискнул спрыгнуть вниз и поднять мальчика, рассчитывая, что смогут вытянуть его за руки.

"Я не сомневался, как надо поступить. Краем глаза увидел, что до прибытия поезда оставалось больше минуты, и подумал, что за это время успею выбраться на платформу. И опять-таки, с моим ростом в 1,91 метра было больше шансов, что машинист поезда увидит нас и успеет остановиться. На крайний случай я думал добежать до края платформы", — поделился студент, только вернувшийся в Милан из колледжа в Варесе.

Лоренцо сбросил рюкзак, спрыгнул вниз и быстро передал мальчика его маме, после чего достал и упавшую игрушку, а затем уже выбрался и сам. К тому моменту Клаудиа Кастеллано уже предупредила машиниста прибывавшего поезда о нештатной ситуации, и тот остановил состав в тоннеле.

Сам Лоренцо, удостоверившись, что Мохаммед не получил серьезных травм, отправился по своим делам и думать забыл о произошедшем, но тут позвонил градоначальник. С тех пор молодой человек только и успевает давать интервью и принимать слова благодарности от жителей города.