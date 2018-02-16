В Турции разбился самолет ВВС

16 февраля 201811:49
В Турции разбился самолет ВВСЧитайте нас в Telegram
В Турции разбился военный учебный самолет, двое пилотов погибли, передает РИА Новости. По данным СМИ, ЧП произошло в районе Чигли турецкой провинции Измир.
Известно, что самолет, совершавший учебно-тренировочный полет, упал сразу после взлета в районе авиабазы в Чигли. Ведется расследование авиакатастрофы.
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