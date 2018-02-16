Ответ хейтерам: Волочкова послала подальше "ущербных недолюбленных баб"

Анастасию Волочкову, видимо, так довели своими не просто критическими, а, порой, явно издевательскими и злобными комментариями некоторые интернет-пользователи, что балерина решила дать хейтерам бой.

В своем "Инстаграме" она обратилась к успешным, известным и публичным людям, предложив им посмотреть на тех, кто "пишет гадости".

"Недолюбленные бабы с нулями в кубе! Посмотрите на их рожи и просто посмейтесь над их ущербностью и завистью к нам! Успешным, красивым, самодостаточным, любящим и любимым! Посылайте их (…) и живите счастливо", — написала Волочкова и сопроводила пост коллажем из аккаунтов тех пользователей, кто, видимо, особенно досаждает ей своими злыми комментариями.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 15, 2018 в 2:26 PST

Несколько дней назад Волочкова опубликовала фото 20-летней давности, на котором она снята со своим педагогом-наставником — знаменитой балериной Инной Зубковской. Пост был посвящен ее памяти.

Однако помимо тех, кто написал добрые слова и самой Волочковой, и ее педагогу, нашлось огромное количество пользователей, которые не просто критиковали балерину, но и откровенно оскорбляли ее.

Самымм "невинными" из этого шквала негатива, были, пожалуй, комментарии в стиле "потрепала жизнь Настюху".