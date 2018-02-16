В Дагестане собаки загрызли насмерть 4-летнего мальчика

В Дагестане следователи выясняют обстоятельства смерти 4-летнего мальчика. Как сообщается на сайте республиканского управления СК РФ, 15 февраля в 23 часа 30 минут в правоохранительные органы поступила информация о том, что в поселке Семендер Кировского района Махачкалы обнаружено тело маленького мальчика с множественными рваными ранами.

По предварительным данным, в этот день примерно в 19 часов ребенок остался на некоторое время без присмотра родителей. Он вышел за ворота дома и пропал.

После нескольких часов поиска родители ребенка обратились в полицию. Около 12 часов ночи тело его нашли в 800 метрах от дома. Смерть ребенка, вероятнее всего, наступила от укусов собак.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, разыскиваются возможные очевидцы трагедии. Для установления точной причины гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.