Хоккеисты из России громят сборную Словении после двух периодов

Российские хоккеисты в южнокорейском Пхенчхане, где проводятся XXIII Зимние Олимпийские игры, продолжают играть второй матч на турнире против сборной Словении. По итогам второго периода подопечные Олега Знарка уверенно выигрывают у соперника со счетом 6:1.

Во время второго периода российские хоккеисты смогли продолжить матч в остро атакующем стиле и забили четыре шайбы. За команду олимпийских атлетов отличались Александр Барабанов, Илья Каблуков, Кирилл Капризов и Илья Ковальчук, в активе которого уже две заброшенные шайбы.

Словенцы при этом также смогли распечатать ворота Василия Кошечкина – единственный гол на счету Яна Муршака.