Промоутеров украинских "Вестей" облили краской в киевском метро

Украинский медиахолдинг "Вести" в пятницу заявил, что на его промоутеров напали. На прошлой неделе "Вести" заявляли об обыске в своем киевском офисе, журналистов не пускали на работу.

На сайте медиахолдинга говорится, что на станции метро "Дворец спорта" неизвестный облил краской девушку, которая раздавала газету "Вести". Через десять минут подобный инцидент произошел возле станции "Площадь Льва Толстого".

В свежем номере газеты был материал о людях, который захватили офис редакции издания.