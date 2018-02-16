Генпрокуратура просит отказать в жалобе Собчак на Путина

Представитель Генпрокуратуры на заседании в Верховном суде заявила, что в надзорном ведомстве не видят нарушения закона в регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты РФ и просят отказать в требовании кандидата в президенты РФ Ксении Собчак признать эту регистрацию незаконной.

"Полагаю, что административный иск не подлежит удовлетворению, прошу отказать в его удовлетворении. Доводы административного истца несостоятельны и основаны на ошибочном толковании права", — заявила представитель ГП.

Прокурор также отметила, что действия ЦИК России не выходили за рамки полномочий, а оспариваемое постановление вынесено законно и обоснованно, передает "Интерфакс".

Отказать в заявленных требованиях Собчак также просили ранее и представители ЦИК России. Юрист Дмитрий Воронин также подчеркнул, что 6 февраля процедура коллегиального принятия оспариваемого постановления о регистрации Путина была проведена должным образом с соблюдением требований закона, а решение о регистрации этого кандидата было принято членами ЦИК единогласно.

"Никаких особых мнений или возражений по существу принятого решения высказано не было", — уточнил юрист.

Сама же Ксения Собчак начала свою речь в суде с объяснения, что ее обращение в Верховный суд подано в первую очередь в интересах защиты закона и Конституции и не направлено против кого-либо из политиков лично.

При этом она считает, что Владимир Путин по Конституции не имеет права выдвигаться на должность президента России, так как занимал ее уже два срока подряд.

В связи с этим она попросила Верховный суд РФ признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты Российской Федерации.