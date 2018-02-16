Путин узнал о конфликте в "Норникеле" из СМИ

Кремль не задействован в новом акционерном конфликте "Норникеля" и рассчитывает, что дискуссии не помешают развитию компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за этим процессом, передает "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что Кремль не может участвовать в отношениях акционеров, о ситуации Владимир Путин знает по сообщения СМИ.

"Норильский никель" – компания важная, выполняющая огромные по объему социальные и экологические программы, напомнил пресс-секретарь президента. Он добавил, что компания динамично развивается и демонстрирует положительные результаты, и ведущиеся дискуссии "никоим образом не помешают позитивной динамике в развитии компании".