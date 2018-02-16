Российские хоккеисты разгромили Словению во втором матче Олимпиады

Российские хоккеисты в матче второго тура группового раунда одержали первую победу на Олимпиаде-2018. Подопечные Олега Знарка крупно обыграли сборную Словении со счетом 8:2. За команду из России трижды забивал Кирилл Капризов, дважды Илья Ковальчук, и по одной шайбе оформили Александр Барабанов, Сергей Мозякин и Илья Каблуков.

Стоит отметить, что российские хоккеисты с самого начала игры принялись активно штурмовать ворота Луки Гранчара, однако на протяжении почти всего первого периода они не могли распечатать ворота голкипера словенцев. Лишь в концовке периода Мозякин и Ковальчук буквально за минуту оформили по одной шайбе.

Второй период получился самым результативным в матче: на двоих команды забросили пять шайб, четыре из которых в активе россиян. Словения смогла ответить голом престижа, однако это стало их единственным результативным действием во втором игровом отрезке. В третьем периоде Ковальчук со товарищи смогли забить еще две шайбы при одной пропущенной и довели матч до разгромной победы – 8:2.

Отметим, что Илья Ковальчук благодаря своему дублю догнал Павла Буре в списке бомбардиров на Олимпийских играх – на счету обоих хоккеистов по 11 шайб. Таким образом, Ковальчук имеет возможность выйти в лидеры списка. Помимо личного достижения россиянина, эта победа стала самой крупной в нынешнем розыгрыше хоккейного турнира Олимпиады.

В следующем поединке Олимпийские атлеты из России встретятся с командой США. Матч состоится 17 февраля в 15:10 по московскому времени. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале "Россия 1".