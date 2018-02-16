В Бердске дальнобойщик спровоцировал лобовое столкновение, разговаривая по телефону

Toyota Camry и Audi Q5 столкнулись после того, как Camry выехала на "встречку" в попытке избежать ДТП с грузовиком, который неожиданно перестроился перед ней. Авария попала в объектив видеорегистратора, установленного в автомобиле Audi.

Инцидент произошел около 17:30 в среду, 14 февраля, в городе Бердск.

На кадрах видно, как грузовик неожиданно перестраивается перед Toyota — легковушка выезжает на полосу встречного движения и врезается в Audi. "Он по телефону болтал, я видел эту аварию, на видео на светофоре в левом ряду стою. Еще и про гололед наврать пытался", — рассказал о поведении водителя большегруза один из очевидцев ДТП.

Сообщается, что в конце концов дальнобойщик признал свою вину, а люди в аварии не пострадали.