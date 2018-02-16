Трехлетний житель Бразилии чудом уцелел после того, как его переехал родной дядя

В сети размещены кадры инцидента с участием трехлетнего ребенка по имени Калеб и его дяди, произошедшего 5 февраля в городе Пальоса, расположенном в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.

На записи, сделанной камерой наблюдения, можно видеть, что мальчик играет на дороге перед припаркованной машиной, после чего водитель садится за руль и трогается с места.

Через несколько мгновений легковушка проехала по тому месту, где находился ребенок, который в этот момент лег на землю.

По словам матери малыша, в результате произошедшего ее сын не получил ни царапины, а дядя Калеба, управлявший авто, признался, что попросту не заметил племянника.