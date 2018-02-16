Мнимые омоновцы напали на доставившего им телефоны предпринимателя в Москве

Двое уроженцев Кубани под видом бойцов ОМОНа ограбили и приковали наручниками к перилам в столичной многоэтажке доставившего им товар продавца, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. За действиями мнимых правоохранителей следила наружная камера.

Жертвой злоумышленников стал торговавший через Сеть телефонами и часами москвич. Один из потенциальных покупателей набрал товара на 150 с лишним тысяч рублей, а потому попросил доставить ценный груз до его подъезда. За входной дверью предпринимателя ждали два человека в форме сотрудников силовых ведомств с автоматами на плечах. Забрав телефоны и часы, они вывели мужчину на улицу, но позже вернулись и приковали его наручниками к перилам, а сами скрылись.

Задержали предполагаемых грабителей — 22- и 23-летнего уроженцев Краснодарского края — в съемной квартире на улицы Мусы Джалиля. Тут же полицейские обнаружили форму и шевроны сотрудников силовых ведомств, маски, две каски и два автомата для игры в страйкбол.

Своей вины в содеянном молодые люди не признали, однако у следователей есть основания полагать, что предприимчивые подозреваемые ограбили таким образом не одного частного предпринимателя. Суда они будут дожидаться под стражей.