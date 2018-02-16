Российские С-400 стали одной из главных тем на закрытых переговорах Тиллерсона и Эрдогана

Какие последствия ждут Турцию, если она купит российские зенитные ракетные комплексы С-400. Этот вопрос стал одним из главных на переговорах госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом Республики Реджепом Эрдоганом и главой Министерства иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Представитель Соединенных штатов добавил, что нужно собрать экспертную группу, которая и займется обсуждением всех, связанных с этим контрактом, вопросов, пишет агентство ТАСС.

Остальные вопросы на переговорах Тиллеросона и Эрдогана касались двусторонних отношений, борьбы с терроризмом, обстановки в Ираке и Сирии. Американский госсекретарь оценил встречу как открытую и плодотворную. Что интересно, общение проходило без стенографиста, а переводчиком был глава турецкого МИДа.

Впрочем, как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ, у Анкары и Вашингтона появились серьезные разногласия по поводу курдов. Турция называет их террористами и развернула военную операцию против этого народа. Кроме того, Эрдоган считает, что Штаты поставляют курдам даже тяжелое вооружение. Накануне встречи с главой Республики Тиллерсон заявил, что никакой военной помощи США им не оказывают.