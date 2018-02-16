Китайцы едва не выпали из люльки, решив помыть окна небоскреба в ураган. Видео

В Интернете появилось ужасающее видео, как в Китае рабочие зачем-то в ураган стали мыть окна на небоскребе.

Судя по кадрам видео, которое публикует Mirror, люди в строительной люльке находятся примерно на уровне 10 этажа здания. По крайней мере в кадре иногда видны машины, проезжающие внизу, и они кажутся очень маленькими.

Платформу с рабочими сильно раскачивает. Сильнейшие порывы ветра то и дело швыряют ее то об стену здания, то в стороны, то вверх. Наконец, им удается ухватиться за трубу на здании и "успокоить" люльку.