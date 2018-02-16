Кульминация фестиваля: где Масленица шире?

Москвичи ярко и шумно проводят зиму в эти выходные масленичными гуляниями. Красочный маскарад на Новом Арбате, театральная мастерская на Манежной площади, путешествие в космос в Измайловском парке. Где в этом году Масленица шире?

Масленичная неделя в разгаре — гуляют по всей Москве. Например, на Тверской площади уже с самого утра веселятся и едят блины — с икрой, вареньем, рыбой, на любой вкус. В выходные развлечений будет еще больше. Где и как провожают зиму?

На Тверском бульваре с утра до вечера играют в старинные русские игры, стреляют из настоящего лука и состязаются в шуточных боях на мечах.

На Кузнецкий мост можно рекомендовать прийти с детьми — там российские дизайнеры научат их расписывать дымковские игрушки, матрешки и плести кружева, после чего они смогут посоревноваться в перетягивании каната и покачаться на качелях.

Не пропустите и масштабные красочные маскарады елизаветинских времен на Новом Арбате: ряженые в масках и овечьих шкурах пройдут по улице и каждого пригласят присоединиться к их костюмированному шествию.

А Манежная площадь превратится в большую открытую сцену: все выходные там будут показывать музыкальные спектакли о Масленице. Актером может стать каждый, кто придет на площадь.

Парки тоже приготовили много сюрпризов. На ВДНХ, например, можно будет попробовать больше 40 видов блинов. Причем готовить их для вас будут не только лучшие шеф-повара Москвы, но и робот-блинопек, который покажет настоящее кулинарное шоу. Развлечения и забавы здесь тоже будут весьма необычные — например, такие, как бег в мешках и метание варежек.

Если придете в Измайловский кремль, окажетесь на большом космическом корабле, который перенесет вас в будущее. Гостям там предложат пофантазировать, как народные гуляния будут проходить через 100 лет.

А парк Горького в этом году по-настоящему удивит своих посетителей: в воскресенье вместо обычной соломенной куклы сжигать будут огромный восьмиметровый арт-объект. Так что проводить зиму можно шумно и весело.