Суд признал законной регистрацию Путина на выборах

Верховный суд России отказал в удовлетворении требования Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента, передает "Интерфакс". Таким образом, Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в действиях Центризбиркома, который зарегистрировал Путина кандидатом, и признал выдвижение Путина на должность президента не противоречащим Конституции.

Собчак уже заявила, что будет обжаловать решение в апелляционной инстанции Верховного суда. Решение ВС РФ она назвала ожидаемым и предсказуемым, однако, по ее словам, важен сам факт подачи иска. "Напомню, что подать его может только кандидат в президенты", — сказала Собчак.

Она также выразила мнение, что решение Верховного суда говорит о необходимости реформы судебной системы в России.