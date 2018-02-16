Знарок доволен разгромом Словении на 60 процентов

Главный тренер хоккейной команды из России Олег Знарок признался, что несмотря на разгромную победу его подопечных над командой Словении (8:2), он остался довольным содержанием продемонстрированной игры на 60 процентов.

"К сожалению, наша прошлая игра не получилась и поэтому мы провели изменения в звеньях, потому что каждый у нас может сыграть с каждым, – наставник в разговоре со "Спорт-экспрессом". – После матча со Словенией не хотелось бы впадать в эйфорию. У нас есть план, провели сборы и должны нормально играть даже два матча кряду. Но ошибки все равно есть и доволен я процентов на 60".

Следующим соперником хоккейной команды из России станет поединок против США. Матч состоится 17 февраля в 15:10 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет телеканал "Россия 1".